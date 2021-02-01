Действенные советы, как сэкономить денег 

Далеко не у всех есть талант откладывать деньги. Однако реализация глобальных планов зачастую требует крупных вложений. Поэтому "Рамблер" собрал несколько советов, которые помогут сэкономить.

Проще всего посоветовать откладывать 10% от своей заработной платы. Правда, далеко не все зарабатывают выше среднего, но есть и другие способы, как сформировать подушку безопасности или собрать на мечту.

Заведите дополнительный источник дохода

К сожалению, реальность такова, что основной работы зачастую не хватает, чтобы покрывать потребности и откладывать. Поэтому важно понять, как еще вы можете заработать.

У кого-то есть хобби, которое в теории можно монетизировать: продавать рисунки, писать тексты на заказ, вязать или наносить мейкап. А кто-то никак не может доделать ремонт в квартире, которая досталась от бабушки, а ведь ее можно сдавать.

Большую часть заработанных денег с фриланса необходимо откладывать. В таком случае через год вы накопите приличную сумму на осуществление своих мечт.

Проанализируйте свои мелкие траты

Изучите свои подписки в телефоне: онлайн-кинотеатр, музыка и пара сотен детских игр могут потихоньку "съедать" крупную сумму от вашего дохода. Подумайте, сколько денег вы тратите на полезную еду, а во сколько обходится фаст-фуд и кофе во время работы.

Очень полезно посчитать, сколько реальных денег вы тратите на пагубные привычки: алкоголь и сигареты. На одном табаке можно сэкономить в год от 20 тысяч рублей. Эта сумма вполне может окупить билеты на самолет в другой город или даже страну.

Исключите соблазны

Отпишитесь от рекламных рассылок, которые приходят на почту, и прекратите встречаться с теми друзьями, которые провоцируют в вас гуляку. Подумайте, какие вещи можете делать дома самостоятельно, например, зарядка дома может сэкономить деньги на абонемент в фитнес-клуб.

Не стоит раздумывать долго и начинать копить с понедельника, откладывайте сумму в системе и вы заметите, как скоро цифра на счете начнет радовать вас.