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Действенные советы, как сэкономить денег 

Даня Виттиг 13 часов назад
Действенные советы, как сэкономить денег
Фото: Рамблер
Далеко не у всех есть талант откладывать деньги. Однако реализация глобальных планов зачастую требует крупных вложений. Поэтому "Рамблер" собрал несколько советов, которые помогут сэкономить.
Проще всего посоветовать откладывать 10% от своей заработной платы. Правда, далеко не все зарабатывают выше среднего, но есть и другие способы, как сформировать подушку безопасности или собрать на мечту.

Заведите дополнительный источник дохода

К сожалению, реальность такова, что основной работы зачастую не хватает, чтобы покрывать потребности и откладывать. Поэтому важно понять, как еще вы можете заработать.
У кого-то есть хобби, которое в теории можно монетизировать: продавать рисунки, писать тексты на заказ, вязать или наносить мейкап. А кто-то никак не может доделать ремонт в квартире, которая досталась от бабушки, а ведь ее можно сдавать.
Большую часть заработанных денег с фриланса необходимо откладывать. В таком случае через год вы накопите приличную сумму на осуществление своих мечт.

Проанализируйте свои мелкие траты

Изучите свои подписки в телефоне: онлайн-кинотеатр, музыка и пара сотен детских игр могут потихоньку "съедать" крупную сумму от вашего дохода. Подумайте, сколько денег вы тратите на полезную еду, а во сколько обходится фаст-фуд и кофе во время работы.
Очень полезно посчитать, сколько реальных денег вы тратите на пагубные привычки: алкоголь и сигареты. На одном табаке можно сэкономить в год от 20 тысяч рублей. Эта сумма вполне может окупить билеты на самолет в другой город или даже страну.

Исключите соблазны

Отпишитесь от рекламных рассылок, которые приходят на почту, и прекратите встречаться с теми друзьями, которые провоцируют в вас гуляку. Подумайте, какие вещи можете делать дома самостоятельно, например, зарядка дома может сэкономить деньги на абонемент в фитнес-клуб.
Не стоит раздумывать долго и начинать копить с понедельника, откладывайте сумму в системе и вы заметите, как скоро цифра на счете начнет радовать вас.
Видео дня. Что будет, если съедать по два банана в день
Женский форум
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