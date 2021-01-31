7 ошибок при аренде квартиры, которые могут вас разорить 

Чтобы не остаться без финансов и без квартиры, необходимо взвесить все «за» и «против», прежде чем подписать арендный договор. Какие ошибки могут стоить вам съемного жилья, нервов и денег — в материале Passion.ru.

Вестись на странные объявления

Люди, которые давно снимают (или сдают) жилье примерные расценки в том или ином районе, поэтому никогда не поведутся на слишком дешевую цену и красивое описание. Стоит погуглить фотографии или текст такого объявления и, скорее всего, можно будет наткнуться на несколько подобных, только размещенных в другой локации и контакты тоже будут указаны иные.

Однако если вы все же рискнете забронировать данное жилье и переведете задаток, то больше не увидите своих денег, и не услышите ответа на том конце провода.

Рассчитываться с агентом до того, как подписали договор с хозяином

К сожалению, не всегда получается найти съемное жилье без комиссий и агентских переплат. И если вам все же предстоит иметь дело с риелтором, то наведите заранее о нем справки, чтобы не попасть впросак. Кроме того, не следует заранее переводить комиссию агенту, еще до того, как заключите договор с хозяином квартиры, в противном случае есть шанс потерять свои кровные и не заехать в квартиру мечты.

Самый правильный вариант — отдать риелтору деньги после того, как вы с собственником договорились обо всех условиях и подписали все необходимые бумаги.

Полагаться на авось и не проверять документы на жилье

Даже если человек, показавший вам квартиру, показался вам душкой, и вы прониклись к нему симпатией с первых же минут общения, это не означает, что нужно пускать все на самотек и, полагаясь на случай, не проверять документы.

Возможно, вы общались с совершенно посторонней личностью, которая не имеет права сдавать жилье и тем более брать за это с вас деньги. Может, дверь вам открыл мошенник, цель которого — втереться в ваше доверие и выманить деньги. Скорее всего, после передачи энной суммы вы больше не увидите, ни этого предприимчивого удальца, ни своих кровно заработанных.

Возьмите себе за правило проверять документы и обязательно спрашивать доверенность, если человек якобы действует от имени владельца недвижимости.

Верить всем на слово

Не составлять договор и верить на слово — еще одна распространенная ошибка, из-за которой, к сожалению, многие остаются без средств и без жилья. К тому же, если вдруг возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства или разногласия с владельцем квартиры, то всегда можно найти соответствующий пункт в договоре и понять, как вам действовать дальше.

Например, если вдруг вас внезапно попросили съехать раньше срока, а по договору должны были предупредить минимум за месяц, то вы можете требовать компенсацию или договориться о приемлемых для себя условиях.

Не составлять акт приема-передачи квартиры

Чтобы не остаться при выезде без залоговой суммы, еще при въезде договоритесь с владельцем квартиры, осмотрите свое будущее жилище и подробно зафиксируйте все моменты, которые потом могут приписать вам. Скажем, поцарапанный паркет, сломанные ручки или неработающий полотенцесушитель.

Иначе потом для вас может стать полной неожиданностью претензии хозяина квартиры, пытающегося повесить на вас все огрехи, которые случились еще задолго до вашего вселения. Не верьте на слово и фиксируйте каждый недочет еще до того, как внесете оплату за первый месяц и залог.

Не брать расписку о передаче денег

Если просто так передать сумму денег безответственному или хитроумному владельцу без свидетелей, то может случиться так, что в какой-то момент человек «забудет» об этом и вам сложно будет доказать тот факт, что вы ему что-то вообще передавали. К тому же, в случае с залогом он может и вовсе не захотеть вернуть вам деньги и единственным способом на него воздействовать будет как раз предоставить расписку, где указано сколько, когда и на каких условиях он от вас принимал.

Переделывать интерьер по своему вкусу, без согласования с хозяином

Речь не идет о каких-то бытовых моментах или декорировании интерьера на ваш вкус. Имеются ввиду какие-то глобальные изменения, которые вы решили провести без ведома законного владельца квадратных метров. Прежде, чем с энтузиазмом браться за дело, полагая, что это будет во благо и вам, и жилищу, и тем более хозяину квартиры, поинтересуйтесь у домовладельца, как он относится к вашей идее. Возможно, человека были совершенно другие планы и тогда он вправе требовать от вас компенсацию или заставить возвращать все, как было.

Ведь, по сути, на выходе вы ему представляете совершенно другой вариант квартиры и не важно, что по вашему мнению, он намного лучше того, куда вы изначально заехали. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий (и справедливого возмущения хозяина), обсудите и письменно зафиксируйте, что именно и каким образом вы можете изменять в квартире.