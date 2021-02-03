Российская мебель может быть опасна для здоровья

Около 40% мебели в России выпускается нелегально. Это следует из документов Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий (АМДПР), предоставленных «Ленте.ру».

Сообщается, что большая часть производимой черными мебельщиками продукции может быть опасна для здоровья. Таковыми могут являться буквально любые предметы мебели, которые реализуются через крупные магазины и торговые сети.

Кроме формальдегида, вредными являются и средства, используемые черными производителями для защиты мягкой мебели от влаги. Нередка и практика использования свинцовых красок в мебельном производстве.

"Они не брезгуют ничем, чтобы снизить стоимость продукции. Есть случаи, когда нелегальный завод использовал в качестве сырья при изготовлении мягкой мебели самую дешевую древесно-стружечную плиту с высоким содержанием ядовитого для человека формальдегида, произведенную по стандартам для строительных работ",

— заявили в АМДПР.