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Мебель отечественного производства может быть опасна для здоровья 

Стелла Шмель 3 февраля 2021
Российская мебель может быть опасна для здоровья
Фото: depositphotos.com
Около 40% мебели в России выпускается нелегально. Это следует из документов Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий (АМДПР), предоставленных «Ленте.ру».
Сообщается, что большая часть производимой черными мебельщиками продукции может быть опасна для здоровья. Таковыми могут являться буквально любые предметы мебели, которые реализуются через крупные магазины и торговые сети.
Кроме формальдегида, вредными являются и средства, используемые черными производителями для защиты мягкой мебели от влаги. Нередка и практика использования свинцовых красок в мебельном производстве.

"Они не брезгуют ничем, чтобы снизить стоимость продукции. Есть случаи, когда нелегальный завод использовал в качестве сырья при изготовлении мягкой мебели самую дешевую древесно-стружечную плиту с высоким содержанием ядовитого для человека формальдегида, произведенную по стандартам для строительных работ",

— заявили в АМДПР.
Ранее "Рамблер" писал, онколог заявил, что одежда из синтетики провоцирует рак.
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