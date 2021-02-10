Как можно лишиться жилья, уехав на месяц 

Со стороны кажется, будто квартирные мошенники остались где-то далеко в прошлом, но это не так. Аферистам достаточно всего несколько недель и отсутствие собственника, чтобы переписать на себя квартиру. "Рамблер" выяснил, как это происходит.

Доверенность

Самый распространенный способ обмана строится на человеческой вере. Знакомый, сосед или новый жилец постепенно входит в доверие к собственнику и получает у него доверенность. Причем документ необходим не на продажу квартиры, а, например, на сдачу недвижимости от лица собственника или перепланировку.

Собственник руководствуется мыслью о том, что человек со стороны избавит его от лишних дел. Иногда это обусловлено длительным отсутствием собственника в стране. Но мошенник, в свою очередь, быстро продает квартиру и исчезает. Суды по таким делам затягиваются на годы.

Дубликаты документов

На оформление дубликатов документов на жилье требуется менее двух недель. Если этот этап прошел успешно, мошенникам остается только получить деньги за проданную по дубликатам квартиру. В этом случае страдает и покупатель, и собственник.

С виду подобные документы оформлены корректно и признаки подделки обнаружить в них невозможно. Мошенники просто оформляют собственность в Росреестре через МФЦ, а затем продают чужую квартиру.

Поэтому юристы советуют никогда не совершать сделки купли-продажи по дубликатам документов.

Наивность

Случается и такое, когда владельцы квартир оставляют в сдающихся помещениях оригиналы на недвижимость. Нечестным жильцам оставается только выставить квартру на продажу по низкой цене и быстро избавиться от собственности.

Иногда мошенники подделывают судебные решения о переходе собственности, а потом продают квартиру. Бумагу аферисты относят в МФЦ, где одно имя собственника меняют на другое.

Бдительность и серьезное отношение к документам, подтверждающим право собственности, помогут не попасть в неприятную ситуацию.