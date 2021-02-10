Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Как можно лишиться жилья, уехав на месяц 

Даня Виттиг 14 часов назад
Как можно лишиться жилья, уехав на месяц
Фото: depositphotos.com
Со стороны кажется, будто квартирные мошенники остались где-то далеко в прошлом, но это не так. Аферистам достаточно всего несколько недель и отсутствие собственника, чтобы переписать на себя квартиру. "Рамблер" выяснил, как это происходит.

Доверенность

Самый распространенный способ обмана строится на человеческой вере. Знакомый, сосед или новый жилец постепенно входит в доверие к собственнику и получает у него доверенность. Причем документ необходим не на продажу квартиры, а, например, на сдачу недвижимости от лица собственника или перепланировку.
Собственник руководствуется мыслью о том, что человек со стороны избавит его от лишних дел. Иногда это обусловлено длительным отсутствием собственника в стране. Но мошенник, в свою очередь, быстро продает квартиру и исчезает. Суды по таким делам затягиваются на годы.

Дубликаты документов

На оформление дубликатов документов на жилье требуется менее двух недель. Если этот этап прошел успешно, мошенникам остается только получить деньги за проданную по дубликатам квартиру. В этом случае страдает и покупатель, и собственник.
С виду подобные документы оформлены корректно и признаки подделки обнаружить в них невозможно. Мошенники просто оформляют собственность в Росреестре через МФЦ, а затем продают чужую квартиру.
Поэтому юристы советуют никогда не совершать сделки купли-продажи по дубликатам документов.

Наивность

Случается и такое, когда владельцы квартир оставляют в сдающихся помещениях оригиналы на недвижимость. Нечестным жильцам оставается только выставить квартру на продажу по низкой цене и быстро избавиться от собственности.
Иногда мошенники подделывают судебные решения о переходе собственности, а потом продают квартиру. Бумагу аферисты относят в МФЦ, где одно имя собственника меняют на другое.
Бдительность и серьезное отношение к документам, подтверждающим право собственности, помогут не попасть в неприятную ситуацию.
Видео дня. Как королева красоты стала посудомойщицей
Женский форум 18
Дом и сад , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение