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Что будет, если добавить в стиральную машинку аспирин 

Мира Маркина 11 февраля 2021
Что будет, если добавить в стиральную машинку аспирин
Фото: depositphotos.com
Нет ничего обиднее ситуации, когда на любимой вещи появляется пятно, которое невозможно отстирать. Несмотря на то, что на рынке представлено огромное количество эффективных средств для стирки, порой даже они не справляются с едким загрязнением. Однако выход есть и найти его можно в любой домашней аптечке. Подробнее об этом — в материале «Рамблера».
Опытные хозяйки уверяют, что нет лучше способа вывести пятна с одежды, чем… аспирин! Раздавите в ступке или на доске пять таблеток по 500 мг. Затем добавьте их в тазик с горячей водой и замочите грязную одежду на ночь.
Наутро достаньте вещи и переложите их в стиральную машину. Добавьте такое же количество таблеток и запустите стирку. Когда машинка закончит работу, вы удивитесь результату, ведь пятен не останется.
Дело в том, что аспирин содержит салициловую кислоту, которая разрушает молекулы протеина. Схожим образом действуют уксус, лимонный сок или лимонная кислота.
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