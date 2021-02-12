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Какие запахи в квартире могут быть опасны 

Анна Арсеньева 16 часов назад
Какие запахи в квартире могут быть опасны
Фото: depositphotos.com
Если в квартире появились неприятные или странные запахи, стоит насторожиться и найти их источник. Некоторые из них не так безобидны, как кажется, и могут повлиять на здоровье человека. Подробнее — в материале "Рамблера".

Канализация

Если вы почуяли даже несильный запах канализации, стоит обратиться в управляющую компанию, чтобы к вам прислали сантехника на проверку. В доме могло прорвать канализационную трубу. Во-первых, это неприятно, а во-вторых, опасно для здоровья. В канализации образуется биогаз, который содержит токсичные компоненты: метан и сероводород.

Газ

Если у вас в доме газ, нужно быть особенно бдительным, так как есть риск отравления. У бытового газа, в который добавляют специальное вещество меркаптан, специфический запах. На сайте МОСГАЗа есть подробная инструкция, что делать, если вы его почуяли в квартире. Если коротко: перекрыть краны, открыть окно, выключить все газовые приборы, покинуть помещение и вызвать аварийную службу по номерам 104 или 112.

Аммиак

Аммиак является хладагентом в старых холодильниках. Он необходим для поддержания нужной температуры. Если у вас дома появился запах кошачьего лотка, возможно, ваш холодильник протек, и нужно, не медля, вызвать мастера, так как это вещество токсично.

Сырость

Запах сырости, особенно во влажных помещениях, может быть признаком образовавшейся где-то плесени. В первую очередь нужно проверить ванную комнату и кухню. Плесень появляется из-за повышенной температуры, плохой вентиляции и отсутствия солнечного света. Ее споры при вдохе могут привести к интоксикации. Из-за этого возникают головокружения, проблемы с дыханием, например, кашель и одышка, обостряется аллергия.
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