Три способа распознать утечку газа в доме 

Использование газа подразумевает потенциальную опасность. Очень важно вовремя распознать утечку, чтобы предотвратить угрозу взрыва. "Рамблер" собрал несколько способов, которые помогут справиться с этой задачей.

По запаху

Если вы внезапно почувствовали резкий специфичный запах в помещении, то скорее всего происходит утечка газа. В основном, запах напоминает яйца или растворитель. Газ не имеет запаха и цвета, тем он и опасен.

Если концентрация газа в помещении велика, закройте нос влажной тряпкой, отройте окно, чтобы газ выходил и вызовите аварийную службу.

По звуку или на ощупь

Многие люди, перенесшие коронавирус и временно потерявшие обоняние, столкнулись с тем, что запах газа они почувствовать не могут. Однако при серьезных проблемах с газом может возникнуть слышен характерный свист или шипение.

Это происходит в случаях повреждения шланга или разгерметизации соединений. Газ при этом вырывается сильной струей.

С помощью мыла

Если у вас есть подозрение, насчет утечки газа, определить это наверняка поможет мыльный раствор. Разведите в воде шампунь, мыло или стиральный порошок и нанесите на шланги, краны и трубы.

Если в каких-то частях трубы образуются пузыри, значит в этом месте идет утечка.