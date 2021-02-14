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Три способа распознать утечку газа в доме 

Даня Виттиг 9 часов назад
Три способа распознать утечку газа в доме
Фото: depositphotos.com
Использование газа подразумевает потенциальную опасность. Очень важно вовремя распознать утечку, чтобы предотвратить угрозу взрыва. "Рамблер" собрал несколько способов, которые помогут справиться с этой задачей.

По запаху

Если вы внезапно почувствовали резкий специфичный запах в помещении, то скорее всего происходит утечка газа. В основном, запах напоминает яйца или растворитель. Газ не имеет запаха и цвета, тем он и опасен.
Если концентрация газа в помещении велика, закройте нос влажной тряпкой, отройте окно, чтобы газ выходил и вызовите аварийную службу.

По звуку или на ощупь

Многие люди, перенесшие коронавирус и временно потерявшие обоняние, столкнулись с тем, что запах газа они почувствовать не могут. Однако при серьезных проблемах с газом может возникнуть слышен характерный свист или шипение.
Это происходит в случаях повреждения шланга или разгерметизации соединений. Газ при этом вырывается сильной струей.

С помощью мыла

Если у вас есть подозрение, насчет утечки газа, определить это наверняка поможет мыльный раствор. Разведите в воде шампунь, мыло или стиральный порошок и нанесите на шланги, краны и трубы.
Если в каких-то частях трубы образуются пузыри, значит в этом месте идет утечка.
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