Зачем стирать кухонные полотенца растительным маслом 

Хозяйки прекрасно знают, как непросто бывает вернуть свежий вид кухонным полотенцам. После нескольких стирок они начинают выцветать, приобретают сероватый оттенок и на них появляются пятна, которые сложно или практически невозможно вывести. Полотенца очень быстро приходят в негодность и приходится заменять их на новые. Однако, оказывается, есть способ этого не делать, а вернуть полотняным изделиям первоначальный вид. О том, как довольно просто и без особых затрат обновить кухонные полотенца, рассказывает «Рамблер».

Старые кухонные полотенца следует всего лишь постирать, правда, особым способом.

Для того, чтобы вернуть изделиям первоначальный вид, вам потребуется вода (5-6 литров), стиральный порошок (⅔ стакана), отбеливатель (2 ст. ложки) и растительное масло (2 ст. ложки).

В большую кастрюлю нужно налить воду, довести до кипения и снять с огня. Затем в жидкость добавить указанное количество растительного масла, стиральный порошок и отбеливатель. Хорошо и аккуратно перемешать: раствор начнет сильно пениться.

Поместить в кастрюлю с раствором полотенца, накрыть крышкой и оставить до тех пор, пока жидкость не остынет (на 4-5 часов, а лучше на ночь). По истечении указанного времени останется лишь достать полотенца и хорошенько их прополоскать.

Кухонные полотенца после такой стирки приобретают свежий вид, исчезают сероватый оттенок и пятна.