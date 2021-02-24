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Россияне показали свои самые «уродливые» комнатные растения 

Анна Арсеньева 11 часов назад
У некоторых годами стоят на подоконниках высохшие растения, глядя на которые любой подумает: ботаника — это не твое. Но есть люди, которые не оставляют попытки создать в квартире оранжерею, несмотря на неудачи. Иногда то, что получается удивляет и наводит на мысль: как это вообще выросло?
Своими антидостижениями россияне активно делятся в социальных сетях, пытаясь переплюнуть друг друга и получить звание владельца самого "уродливого" комнатного растения.
"Рамблер" собрал галерею фото самых смешных и некрасивых цветов из группы "Уродливые комнатные растения" в социальной сети ВКонтакте.
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