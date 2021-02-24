Россияне показали свои самые «уродливые» комнатные растения 

У некоторых годами стоят на подоконниках высохшие растения, глядя на которые любой подумает: ботаника — это не твое. Но есть люди, которые не оставляют попытки создать в квартире оранжерею, несмотря на неудачи. Иногда то, что получается удивляет и наводит на мысль: как это вообще выросло?

Своими антидостижениями россияне активно делятся в социальных сетях, пытаясь переплюнуть друг друга и получить звание владельца самого "уродливого" комнатного растения.

"Рамблер" собрал галерею фото самых смешных и некрасивых цветов из группы "Уродливые комнатные растения" в социальной сети ВКонтакте.