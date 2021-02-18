Как газета поможет избавиться от запаха в холодильнике 

Иногда в холодильнике появляется неприятный запах. Избавиться от него порой возможно, лишь полностью разморозив и вымыв холодильник. На это тратится много времени и сил, но есть и другой, менее энергозатратный способ. О нем читайте в материале «Рамблера».

Вам понадобится для этого обыкновенная газета, которую просто нужно смять, положить на блюдце, хорошенько опрыскать водой и поместить в холодильник. Через несколько часов запах будет чувствоваться гораздо меньше, а если вы оставите газету в холодильнике на ночь, он исчезнет совсем.

Разумеется, существуют многообразные поглотители запахов, которые можно использовать для того, чтобы освежить холодильник, но вышеописанный способ хорош, если нет ничего другого под рукой, а мыть и проветривать агрегат не слишком хочется.