В квартире любой хозяйки есть несколько мест, до которых руки доходят только раз в год. А некоторые женщины и вовсе никогда не чистят эти места. Одним из таких является стиральная машинка, но, если ее не чистить, в ней смогут размножаться бактерии и плесень. "Рамблер" рассказывает, как и когда нужно чистить стиральную машинку.

Когда чистить

Во всех инструкциях написано, что стиральную машинку нужно чистить "по мере загрязнения", но многие не понимают, когда этот момент настает. Чистку нужно проводить примерно раз в год или в тот момент, когда начинает скапливаться грязь в отсеке для порошка и кондиционера для белья. Очень часто там остается вода, которая в закрытом месте оставляет после себя грязь и плесень.

Второй вариант, при котором необходимо почистить стиральную машинку: белье и одежда после стирки начинают плохо пахнуть. Вместо запаха порока и свежей ткани они приобретают затхлый запах. ЭТо значит, что барабан и отсек для порошка нуждаются в чистке.

Как чистить

Для чистки стиральной машинки не нужно проводить по ней тряпкой и вам не понадобятся специальные средства. Достаточно запустить ее, а для очистки подойдут подручные средства: сода и уксус.

Поставьте машину на 90 градусов, а в отсек для порошка засыпьте соду и залейте уксус в соотношении 50 на 50. Запустите машинку один раз со смесью, а второй раз без нее. Так вы сможете очистить барабан и отсек для порошка и бальзама.