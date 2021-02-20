Ещё
Далее:
Читайте также:

Что сделать, чтобы обувь не скользила на льду 

Александра Нечаева 20 февраля 2021
Что сделать, чтобы обувь не скользила на льду
Фото: Depositphotos
Зимой в травмпунктах значительно вырастает число пострадавших. Неудивительно, ведь гололед — то еще удовольствие. Поскользнуться и упасть может абсолютно любой, причем буквально на ровном месте. Разумеется, стоит обходить особо опасные места стороной, но нелишним будет и подготовить свою обувь к путешествиям по ледяным тропам. Сделать это можно довольно быстро. «Рамблер» подскажет наименее энергозатратные способы.
Эти советы пригодятся вам, если сделать что-то с обувью нужно буквально перед выходом на улицу.

Натрите подошву наждачкой

Дешево и сердито. Этот бюджетный способ дает весьма неплохой результат, который способен обегчить вам жизнь на 2-3 дня. Просто натрите подошву мелкозернистой наждачной бумагой и смело выходите из дома. Разумеется, бежать искать особо ледяные участки дороги и гордо по ним вышагивать не стоит, но сцепление с поверхностью у подошвы вашей обуви станет значительно лучше.

Наклейте на подошву лейкопластырь

Этот способ пригодится в том случае, если гололед случился внезапно, а вам, например, нужно без потерь преодолеть путь от работы до дома. Берем обычный лейкопластырь (без проблем купите в ближайшей аптеке или даже найдете в своей сумочке) режем его на небольшие полоски и наклеиваем на подошву. Двух-трех полосок на каждом ботинке вполне достаточно для того, чтобы дорога домой не показалась битвой за выживание.

“Украсьте” подошву войлоком

Вы же не будете спорить, что валенки гораздо менее скользкие, нежели любая другая обувь. Воспользуйтесь же этим знанием. Вряд ли, конечно, вы передвигаетесь по городу в валенках (хотя в наши дни можно купить весьма модные), но вспомнить об их «антигололедных» свойствах точно стоит. Купите немного войлока, вырежьте из него небольшие полоски и наклейте на каблук и подошву любимой обуви. Теперь спокойно можно отправляться покорять скользкие улицы.
Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение