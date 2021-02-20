Что сделать, чтобы обувь не скользила на льду 

Зимой в травмпунктах значительно вырастает число пострадавших. Неудивительно, ведь гололед — то еще удовольствие. Поскользнуться и упасть может абсолютно любой, причем буквально на ровном месте. Разумеется, стоит обходить особо опасные места стороной, но нелишним будет и подготовить свою обувь к путешествиям по ледяным тропам. Сделать это можно довольно быстро. «Рамблер» подскажет наименее энергозатратные способы.

Эти советы пригодятся вам, если сделать что-то с обувью нужно буквально перед выходом на улицу.

Натрите подошву наждачкой

Дешево и сердито. Этот бюджетный способ дает весьма неплохой результат, который способен обегчить вам жизнь на 2-3 дня. Просто натрите подошву мелкозернистой наждачной бумагой и смело выходите из дома. Разумеется, бежать искать особо ледяные участки дороги и гордо по ним вышагивать не стоит, но сцепление с поверхностью у подошвы вашей обуви станет значительно лучше.

Наклейте на подошву лейкопластырь

Этот способ пригодится в том случае, если гололед случился внезапно, а вам, например, нужно без потерь преодолеть путь от работы до дома. Берем обычный лейкопластырь (без проблем купите в ближайшей аптеке или даже найдете в своей сумочке) режем его на небольшие полоски и наклеиваем на подошву. Двух-трех полосок на каждом ботинке вполне достаточно для того, чтобы дорога домой не показалась битвой за выживание.

“Украсьте” подошву войлоком

Вы же не будете спорить, что валенки гораздо менее скользкие, нежели любая другая обувь. Воспользуйтесь же этим знанием. Вряд ли, конечно, вы передвигаетесь по городу в валенках (хотя в наши дни можно купить весьма модные), но вспомнить об их «антигололедных» свойствах точно стоит. Купите немного войлока, вырежьте из него небольшие полоски и наклейте на каблук и подошву любимой обуви. Теперь спокойно можно отправляться покорять скользкие улицы.