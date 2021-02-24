Как сделать уборку за 10 минут до прихода гостей 

Если поддерживать порядок постоянно, то застать врасплох вас будет невозможно. Но перед праздниками так много хлопот, что иногда наведение порядка в доме уходит на второй план. А что уж говорить про «после праздника»… И как же быстро убраться в комнате за 5 минут, чтобы не испортить репутацию хозяйки? Помогут наши семь правил, простых и очень практичных.

1. С чего начать

Не начинайте уборку всех комнат сразу, если их больше двух. Сосредоточьте силы на том пространстве, которое будет доступно гостям. Чаще всего это гостиная и столовая, именно этим комнатам уделите особое внимание. Ваша цель — сделать пространство максимально аккуратным и привлекательным.

2. Окинуть взглядом

Чтобы визуально создать ощущение порядка, избавьтесь от лишних коробок, мелких предметов, одежды на спинках стульев. Когда нет уже времени все мелкие вещицы раскладывать, лучше соберите их в отдельную коробку или пакет и спрячьте из зоны доступа.

Наше мнение:

— Чтобы вам потом было проще разобраться с вещами, которые вы спрятали, сразу же возьмите пару пакетов — один для мусора, другой — для вещей. Так вы быстро уберёте всё лишнее, а ненужный сор сразу сможете выкинуть.

3. Паутина

Убедитесь, что на потолке или в углах комнаты нет паутины. Если таковые обнаружены — берите в руки пылесос! И заодно пройдитесь им по углам на полу, там тоже часто скапливается грязь.

4. Без пыли

Пыль портит не только внешний вид интерьера, но и делает воздух тяжёлым. Поэтому, взяв в руки влажную салфетку, протрите все поверхности.

Не забудьте про компьютер или телевизор, если они есть в комнате, где вы будете принимать гостей.

Большое внимание на себя берут подоконники, особенно если на окнах нет штор. Протрите их тоже. Чтобы пыль не оседала, используйте полироль или специальное средство от пыли.

Не забудьте хорошенько протереть зеркала в прихожей, гостиной и санузле.

5. Чистый пол

Обязательно пропылесосьте и сделайте влажную уборку комнаты. Начинайте мыть комнату от окна к двери, не забудьте помыть плинтусы, на них обычно скапливается много пыли.

6. Визитная карточка хозяйки

Помните, что гости обязательно будут мыть руки и ходить в туалет. А как известно, санузел является визитной карточкой хозяев. Проверьте наличие туалетной бумаги, мыла. Повесьте чистые полотенца.

Наше мнение:

— В санузле, помимо всего прочего, должен быть приятный воздух и чистая сантехника. Опрятно должна выглядеть и кухня, ведь она является «лицом» хозяйки.

7. Свежий воздух и приятный аромат

Неприятные запахи могут испортить первое впечатление уже с порога. Обязательно проветрите помещение, открыв окна в нескольких комнатах и устроив тем самым сквозняк. Так помещение наполнится свежим воздухом быстрее.

Сделать аромат в квартире более приятным помогут самые обычные мандарины, апельсины и лимоны. Нарежьте цитрусы, поставьте блюда с ними в нескольких углах комнаты.

Если будете использовать освежители воздуха или аромасвечи — не перестарайтесь. Помните, у гостей может быть аллергия на резкие запахи.