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Юрист назвала запрещенные в собственной квартире действия 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Юрист назвала запрещенные в собственной квартире действия
Фото: Lenta.ru
Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева в беседе с агентством «Прайм» назвала действия, которые запрещено делать в собственной квартире.
Она напомнила, что российский жилищный кодекс закрепляет определенный набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Так, собственник жилья обязан соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества.
По словам юриста, собственник не имеет права самовольно переделать свою квартиру. Кроме того, он должен соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников.
Если собственник квартиры использует жилье не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, органы местного самоуправления могут предупредить владельца жилья о необходимости устранить нарушения.
В ноябре прошлого года в Нижнем Новгороде судебным исполнителям пришлось принудительно выселять женщину, отказывавшуюся покидать квартиру матери. Между женщинами разгорелся конфликт из-за квадратных метров. Семейный спор перерос в судебное разбирательство, мать его выиграла: суд постановил, что дочь и ее супруг должны освободить жилое помещение.
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