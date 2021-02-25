Юрист назвала запрещенные в собственной квартире действия 

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Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева в беседе с агентством «Прайм» назвала действия, которые запрещено делать в собственной квартире.

Она напомнила, что российский жилищный кодекс закрепляет определенный набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Так, собственник жилья обязан соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества.

По словам юриста, собственник не имеет права самовольно переделать свою квартиру. Кроме того, он должен соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников.

Если собственник квартиры использует жилье не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, органы местного самоуправления могут предупредить владельца жилья о необходимости устранить нарушения.