Юрист перечислила запрещенные в собственной квартире действия 

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Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева перечислила действия, которые запрещено делать в собственной квартире. Ее слова передает агентство «Прайм».

Жилищный кодекс закрепляет определенный набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Например, жилец обязан соблюдать права и интересы соседей, а также правила содержания общего имущества.

По словам юриста, собственник не имеет права самостоятельно переделать квартиру. Кроме того, он должен соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников.

Если собственник квартиры использует жилье не по назначению, нарушает правила или плохо обращается с общей территорией, органы местного самоуправления могут попросить устранить нарушения.