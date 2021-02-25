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Юрист перечислила запрещенные в собственной квартире действия 

Даня Виттиг 8 часов назад
Юрист перечислила запрещенные в собственной квартире действия
Фото: depositphotos.com
Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева перечислила действия, которые запрещено делать в собственной квартире. Ее слова передает агентство «Прайм».
Жилищный кодекс закрепляет определенный набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Например, жилец обязан соблюдать права и интересы соседей, а также правила содержания общего имущества.
По словам юриста, собственник не имеет права самостоятельно переделать квартиру. Кроме того, он должен соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников.
Если собственник квартиры использует жилье не по назначению, нарушает правила или плохо обращается с общей территорией, органы местного самоуправления могут попросить устранить нарушения.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие запахи в квартире могут быть опасны.
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