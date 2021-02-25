Как сэкономить на коммунальных услугах 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги ежегодно растут. Вода, отопление, электричество, — все это дорожает. Однако можно следовать некоторым правилам, чтобы счета за услуги ЖКХ стали меньше. "Рамблер" рассказывает, что сделать, если вы устали переплачивать за коммуналку.

Включать технику ночью

После 23:00 начинает действовать ночной тариф: стоимость услуг в это время меньше, чем утром и днем. Поэтому гораздо выгоднее включать посудомойку и стиральную машину перед сном. Кстати, посудомоечная машина расходует в 2–3 раза меньше воды, чем, если мыть посуду самостоятельно.

Заменить лампочки

Обычные лампы накаливания потребляют очень много электроэнергии. Чтобы сэкономить, лучше заменить их на светодиодные. Они стоят дороже, но в долгосрочной перспективе вы останетесь в плюсе. А еще не забывайте выключать свет.

Следить за водой

Не лить воду — банальный, но работающий совет. Закройте кран, когда не пользуетесь ей. Например, чистите зубы или бреетесь. В борьбе с водным расточительством поможет напоминание, что в трубу сливаются ваши деньги.

Еще одна полезная привычка — контролировать количество воды в чайнике: не стоит наливать слишком много, если не планируете использовать весь кипяток. Это экономия не только воды, но и электроэнергии.

Проверять показания

Каждый раз, когда вам приходит новая квитанция, проверяйте, правильно ли рассчитаны платежи. Если вас смущает начисленная сумма, она не совпадает с показателями счетчиков и текущими тарифами, обратитесь в управляющую компанию. А еще, проследив несколько месяцев, на что уходит больше всего денег, можно понять, где начать экономить.