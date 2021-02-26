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Ошибки, которые губят вашу рассаду 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Ошибки, которые губят вашу рассаду
Фото: depositphotos.com
После того, как в России заканчивается календарная зима, дачники начинают готовиться к сезону. Одним из главных предметов гордости тех, кто выезжает летом за город, становится рассада. Ее заготавливают заранее, а потом она спокойно растет на огороде или в саду. Однако не всегда рассада получается удачной и растения начинают гибнуть. "Рамблер" рассказывает, какие наиболее распространенные ошибки совершают дачники при заготовке рассады.

Ранний посев

Если вы начинаете сажать рассаду слишком рано, она может быстро вырасти, и ей будет не хватать места для развития корневой системы. Тогда растение начинает погибать. Если вы не планируете открывать дачный сезон в конце-апреля-начале мая, то не нужно заготавливать рассаду еще в марте. Иначе растения погибнут и вы останетесь ни с чем.

Неподходящие условия

Многие делают посев в своей собственной квартире, но не всегда понимают, что для рассады нужны особые условия. Например, во время ранней весы в России не так много света, который так нужен саженцам. Многие докупают специальные лампы, но и они не всегда помогают. Кроме того, нужно организовать достаточную влажность и температуру. Одной из ошибок является то, что люди забывают про отопительный сезон и растения просто засыхают.

Несколько растений в одну емкость

Если вы никогда не делали посев в одну емкость, то лучше не стоит пытаться, если вы не хотите убить несколько саженцев. Очень часто люди не продумывают то, сколько места нужно растениям. Их сажают в одну емкость, из-за чего корням не хватает места. Они начинают переплетаться, а потом засыхают, перегораживая друг другу место.
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