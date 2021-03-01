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Признаки грязной квартиры, на которые обратят внимание гости 

Даня Виттиг 17 часов назад
Признаки грязной квартиры, на которые обратят внимание гости
Фото: depositphotos.com
Когда мы зовем гостей, то всегда стараемся привести квартиру в ухоженный вид. Однако далеко не всегда это удается, мы привыкаем к виду квартиры и не обращаем внимания на некоторые вещи. "Рамблер" собрал несколько неочевидных признаков грязного дома.

Включатели и поверхности шкафов

Обычно при уборке мы моем пол и вытираем пыль, а про выключатели и поверхности шкафов забываем. Но поверхности, которых мы касаемся в течение дня, тоже имеют свойство загрязняться. Вероятно, вы замечали жирные темные пятна на дверцах кухонного шкафа или холодильника и посеревший вид выключателя. С этим точно стоит разобраться.

Магнитики и статуэтки

Магниты на холодильнике, памятные статуэтки на полках и даже книги могут в один день превратиться в хлам. Это происходит постепенно, зачастую человек даже не успевает заметить трансформации в гоголевскую Коробочку. Поэтому стоит изучить стеллажи, подоконники и столы, именно там обычно хранятся дорогие сердцу, но далеко не всегда нужные вещи.

Грязная одежда

Современная жизнь насыщенна делами, поэтому до стирки не всегда доходят руки. Если емкость для хранения грязного белья не имеет крышки, ее придется постирать. Иначе белье окажется на виду у гостей, а это не самое приятное зрелище.

Окна и стекла

Да, зимой грязные окна никого не удивят. При этом иногда их все равно стоит мыть, хотя бы раз в год. Вы удивитесь, как изменится вид из окна и количество света в комнате после генеральной уборки. Сюда же относятся зеркала, особенно в ванной.

Туалет

В эту комнату гости зайдут обязательно, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в уборной вкусно пахло, а кафель был белым. Достаточно замочить туалет на несколько минут в моющем средстве и он приобретет совершенно другой вид!
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