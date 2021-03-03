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Гвоздь от гроба и яйцо: как ремонтники наказывают плохих клиентов 

Даня Виттиг 5 часов назад
Гвоздь от гроба и яйцо: как ремонтники наказывают плохих клиентов
Фото: depositphotos.com
Ремонт — дело тонкое и успех его зависит от налаженной коммуникации работников и клиента. Стороны могут поссориться из-за разности чувства прекрасного, денег или качества работы. В некоторых случаях оскорбленные ремонтники могут устроить своим клиентами пакость. "Рамблер" собрал несколько способов, как строители наказывают клиентов.
В прошлом считалось, что разъяренный плотник может напустить в избу червей или забить гробовой гвоздь. Это навлечёт несчастье на обитателей жилища. Поэтому строителям хорошо платили и подкармливали.
Однако черви появлялись в случае, если работник не проводил антисептирование древесины. А неудачи в жизни, конечно, просто совпадение. Хотя наказывать нерадивых хозяев работники продолжают и в наши дни.

Яйцо

Самый распространённый метод — это надколотое куриное яйцо, спрятанное внутри жилья. Его можно замуровать в стену или под плитку, спрятать за гипсокартон или в вентиляцию.
Примерно через неделю яйцо начинает тухнуть и источать отвратительный запах. Заказчику в этом случае очень тяжело найти источник запаха. Иногда рабочие делают это, чтобы увеличить гонорар, ведь покрытие в таком случае придется менять.

Пробка

Еще один способ насолить плохому клиенту — создать искусственную пробку глубоко в вентиляции. Узнать об этом тоже не получится сразу, только при использовании вытяжки.
К сожалению, потом придется потратить много средств на восстановление вентиляции. Обычно пробку делают с помощью мокрых тряпок, строительного мусора и стекловаты.

Провод

Коварный приём от электриков касается проводов. Обычно они надламывают часть провода, который находится в стене. Какое-то время такой провод работает, а потом контакт нарушается и розетка становится бесполезной.
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