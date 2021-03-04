Ещё
Далее:
Читайте также:

Как использовать губку для охлаждения продуктов 

Александра Нечаева 5 часов назад
Как использовать губку для охлаждения продуктов
Фото: Depositphotos
Обыкновенную кухонную губку можно использовать не только для привычного мытья посуды. На самом деле ей можно придумать множество вариантов применения. Один из них — возможность охладить продукты. О том, как это сделать, читайте в материале «Рамблера».
Отправляясь, например, на пикник, или перевозя скоропортящуюся еду, скажем, на дачу, не обязательно покупать дорогую сумку-холодильник, чтобы охладить продукты и напитки. Сделать это можно с помощью обыкновенных кухонных губок.
Губки необходимо смочить водой и отжать, чтобы с них не капала жидкость, затем поместить в полиэтиленовые пакеты и положить на несколько часов в морозильную камеру холодильника.
После этого останется лишь сложить в сумку необходимые продукты и напитки, прокладывая между ними вынутые из морозильной камеры замороженные губки. Охлаждающего эффекта хватит на несколько часов, кроме того, внутрь сумки можно положить листы фольги.
Видео дня. Звезды, которые родили после 40
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мечтают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мечтают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение