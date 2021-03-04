Как использовать губку для охлаждения продуктов 

Обыкновенную кухонную губку можно использовать не только для привычного мытья посуды. На самом деле ей можно придумать множество вариантов применения. Один из них — возможность охладить продукты. О том, как это сделать, читайте в материале «Рамблера».

Отправляясь, например, на пикник, или перевозя скоропортящуюся еду, скажем, на дачу, не обязательно покупать дорогую сумку-холодильник, чтобы охладить продукты и напитки. Сделать это можно с помощью обыкновенных кухонных губок.

Губки необходимо смочить водой и отжать, чтобы с них не капала жидкость, затем поместить в полиэтиленовые пакеты и положить на несколько часов в морозильную камеру холодильника.

После этого останется лишь сложить в сумку необходимые продукты и напитки, прокладывая между ними вынутые из морозильной камеры замороженные губки. Охлаждающего эффекта хватит на несколько часов, кроме того, внутрь сумки можно положить листы фольги.