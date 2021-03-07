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Почему комнатные растения не очищают воздух 

Анна Арсеньева 10 часов назад
Почему комнатные растения не очищают воздух
Фото: depositphotos.com
Принято думать, что, чем больше в квартире растений, тем чище воздух. Но так ли это на самом деле? Обладают ли растения "природным фильтром" или это миф? Подробнее — в материале "Рамблера".
В 1980-х годах ученые НАСА провели эксперимент: в герметично закрытых испытательных камерах, как на космической станции, поставили горшки с цветами, а потом измерили количество вредных веществ. Оказалось, растения не только выделяли кислород и поглощали углекислый газ, но и и перерабатывали самые опасные канцерогены: бензол, формальдегид и трихлорэтан.
Однако исследование вызвало вопросы у других специалистов, потому что его проводили в герметичных помещениях, а обычные комнаты такими не являются. Растения, по словам экспертов из Медицинской школы при госпитале Маунт-Синай, на самом деле очищают воздух от вредных летучих соединений, но только в стерильных условиях. Ученые из Австралии провели эксперимент и попытались с помощью комнатных цветов избавиться от формальдегида в офисе, но не увидели значимого эффекта: через двери и окна с улицы в помещение постоянно проникает воздух.
К такому же выводу пришли исследователи из США. Они заявили, что комнатные растения не способны справиться с ядовитым озоном, который образуется при работе ксероксов и лазерных принтеров.
Чтобы очистить воздух в небольшом помещении три на три метра, как при системе вентиляции, нужно поставить там тысячу растений. Получается, что того количества цветов, которое есть дома у людей, недостаточно для полноценной фильтрации.

"Комнатные растения очищают воздух не больше, чем старые носки или бейсболки, которые я бы повесил на стену", — приводит слова исследователя загрязнения воздуха Ричарда Корси издание The Atlantic.

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