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Какие ошибки приводят к пятнам после стирки 

Мира Маркина 11 часов назад
Какие ошибки приводят к пятнам после стирки
Фото: depositphotos.com
Многие хозяйки убеждены, что стирать вещи довольно легко — достаточно лишь рассортировать их и отправить в стиральную машинку. Однако, если не учитывать некоторые нюансы, можно серьезно навредить одежде и даже привести ее в негодность. Подробнее о том, почему даже после стирки остаются пятна, в материале "Рамблера".

Несвоевременная стирка

Пролив вино на белую футболку или кофе на чехол от дивана, необходимо немедленно замочить ткань. В противном случае, едкая жидкость впитается и устранить ее даже при помощи самого стойкого пятновыводителя будет невозможно. Не затягивайте со стиркой, если хотите сберечь вещи.

Отбеливатель

Это крайне агрессивное чистящее средство подходит далеко не для всех тканей. В частности, его нельзя применять с деликатными тканями. Возможно, пятна действительно не останется, но вещь будет безнадежно испорчена. Вместе с тем иногда от отбеливателя на одежде появляются новые пятна.

Перегруз барабана

В инструкции к каждой стиральной машинке указано, какое количество вещей можно положить в барабан. Если положить больше, в складки ткани будет забиваться порошок, который не сможет вымыться в процессе стирки. Из-за этого на вещах останутся оранжевые или рыжие пятна. Избавиться от них можно только путем длительного полоскания.
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