Вещи, которые нельзя держать на кухне 

Согласитесь, что на кухне мы проводим огромную часть своего времени, когда находимся дома. Поэтому неудивительно, что стараемся сделать этот уголок уютным и функциональным. Но часто попросту не задумываемся о том, что некоторым вещам просто не место на кухне. О том, что это за предметы и почему их лучше «выселить» из кухни, читайте в материале «Рамблера».

Лекарства

Большинство людей медикаменты держат именно на кухне, совершая тем самым ошибку. Большинство лекарственных препаратов рекомендуется хранить в сухом, прохладном, темном и недоступном для детей месте. Вряд ли этим критериям соответствует пространство кухни. Здесь довольно влажно и вряд ли всегда прохладно. Таким образом, устраивая аптечку в одном из кухонных шкафчиков, вы не придерживаетесь рекомендаций, а значит, лекарства могут портиться быстрее.

Специи

Не пугайтесь, мы не призываем вас уносить все баночки с приправами из кухни и искать им место в комнатах, речь идет о просроченных специях. Наверняка, если вы сейчас переберете баночки и пакетики, таковые обнаружатся у вас в ассортименте. Казалось бы, ну что может случиться с приправой, срок годности которой закончился всего месяц назад? Слишком страшного — ничего, но и пользы от таких специй тоже не будет никакой. Травы теряют свой аромат, кроме того, если они хранятся в неплотно закрытых емкостях, на них оседает пыль. Согласитесь, приятного мало. Периодически проводите ревизию на полках со специями и без сожаления избавляйтесь от тех, у которых закончился срок годности.

Посуда, которой не пользуетесь

Во-первых, совершенно точно нужно отправлять в мусор посуду со сколами, поврежденными покрытиями и прочими дефектами: использование ее может быть просто опасно для жизни, а хранение лишь «съедает» место на кухне. Если же речь идет о вполне пригодной посуде, которая, тем не менее, уже не первый год пылится в шкафах, подумайте о том, чтобы или, наконец, найти ей применение, или отдать кому-то, кто будет ею пользоваться.