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Как продлить свежесть сыра в холодильнике 

WMJ.ru и ещё 1 17 марта 2021
Как продлить свежесть сыра в холодильнике
Фото: WMJ.RU
Домохозяйка показала в TikTok, как сохранять свежесть сыра — и ролик стал вирусным.
Видео, записанное пользовательницей @thismomislit, набрало около трех миллионов просмотров.
Она показала, как хранить сыр в холодильнике таким образом, чтобы он дольше оставался свежим.
Лайфхак особенно подходит для кусков сыра в большой заводской упаковке. Она отрезает кусок сыра прямо с упаковкой, снимает получившуюся пластиковую шапочку и вынимает из нее отрезанный сыр, а после надевает шапочку на оставшуюся упаковку сыра. Так он может храниться дольше и не требует покупки специального зиплока для продуктов.

Я однажды научилась этому и теперь никогда не забуду,

— написала она.
В комментариях одни называют находчивую женщину ведьмой и гением, а другие пишут, что пользуются тем же приемом уже долгие десятилетия.
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