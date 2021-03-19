Покупки в гипермаркете, за которые люди готовы отдать больше денег

Экономия не всегда актуальна. Эти бытовые товары и продукты ухода за собой всегда находятся в листе дорогих покупок.

Акции, скидочные купоны, приложения для бонусных карт — все эти предложения для получения дисконта на продукты пользуются спросом у тех, кому перевалило за 25.

Правда есть товары, на которых экономить никто не согласится. Причина в доверии производителю, отношении цены к сроку службы и иногда даже гарантии на товар. Просмотрите наш список и напишите в комментариях, согласны ли вы.

Батарейки. Дешевые батареи обычно изготавливаются из углеродно-цинкового сплава, срок службы которых не такой же, как у щелочных. Вы даже можете увидеть на упаковке отказ от ответственности «использование устройств с низким уровнем утечки», который должен вам многое рассказать.

Производители дешевых одноразовых аккумуляторов делают их из плохого сырья с некачественными уплотнениями, которые могут протечь и разрушить устройства, которые они питают. Дорогие аккумуляторы с меньшей вероятностью будут протекать и дольше держат заряд.

Туалетная бумага. Дешевая бумага обычно однослойная и сделана из переработанной бумаги. Она хуже впитывает, легко рвется и на ощупь слишком жесткая, что может травмировать кожу интимных зон. По этим причинам люди предпочитают двух— или трехслойную бумагу из мягкого материала, которая расходуется не так быстро и обладает всеми нужными характеристиками.

Стиральный порошок. Самые дешевые бренды быстро расходуются и не удаляют стойкие пятна, такие как вино и шоколад. А если у вас есть дорогая спортивная одежда из синтетического материала, с которого плохо смываются загрязнения, вам стоит дважды подумать, как продлить срок ее службы. Современные хозяйки предпочитают капсулы с концентрированным гелем — они занимают немного места и довольно легкие на вес, так что донести сумку с покупками будет проще.

Кондиционер для белья. У дешевых кондиционеров неприятные химические отдушки, плюс на добавленную химию у людей с чувствительной кожей часто возникает аллергия. А еще белье после высыхания почти не пахнет, так что хозяйкам приходится расходовать вдвое больше кондиционера, чем рекомендовано производителем, чтобы получить стойкий запах. Дорогие кондиционеры продаются в удобной упаковке, запах после них остается на вещах до момента новой стирки и вещи становятся неверотно мягкими.

Шампунь. Кто захочет наносить на свою голову что попало? Качественный шампунь не только очищает волосы, но и восстанавливает их. Он более концентрированный, а потому хватает его намного дольше, чем дешевых аналогов. Это особенно удобно, если у вас длинные волосы и вы часто путешествуете, чтобы не брать с собой огромную бутыль шампуня, а использовать одно средство и для волос, и для тела.

Лампочки. Светодиодные лампы являются наиболее энергоэффективными лампами по сравнению с лампами накаливания, что экономит электроэнергию и снижает счета для оплаты коммунальных услуг. Но дешевые светодиодные лампы более низкого качества, скорее всего, будут издавать жужжащий звук, давать мерцающий цвет и почти наверняка перестанут работать раньше гарантийного срока.

Презервативы. Большинство брендов презервативов безопасны и одобрены контролирующими качество службами. Однако кто захочет рисковать с дешевыми аналогами или вариантами с известного китайского маркетплейса? Люди предпочитают покупать средства контрацепции известных марок и делают это не зря.