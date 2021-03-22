Он выберется: Галина Юдашкина о диагнозе отца Валентина , жизни в Китае и влиянии пандемии на ее бизнес

Фото: Peopletalk Peopletalk

Галина Юдашкина вместе с мужем Петром Максаковым и сыновьями Анатолием и Аркадием уже больше года живет в Китае.

Дочь главного кутюрье страны рассказала PEOPLETALK об удаленной работе в компании Валентина Юдашкина и собственном бизнесе, воспитании де тей и бьюти-рутин е.

О жизни в Китае

В Гонконг мы переехали по работе мужа. Мы и раньше здесь бывали, и мне всегда хотелось задержаться в этом городе подольше. Поэтому сомнений насчет переезда не было. Пока не знаю, когда мы вернемся обратно в Москву, и вернемся ли, не хочу загадывать.

В Китае мне нравится ощущение безопасности: никто тебя не трогает, отличный общественный транспорт, удобная инфраструктура.

Конечно, мы очень сильно отличаемся от жителей страны. Даже гонконгцы отличаются от основного Китая (Main Land). Внешне легко распознать китайца, они ярче одеваются, да и диалект отличается, гонконгцы более спокойные, скромные, даже в выборе одежды.

Фото: @gyudashkinaФото: @gyudashkina

Экспаты же отличаются от местных желанием нарушить правила. Особенно заметно это было в ношении масок в самом начале карантина и соблюдении домашнего режима.

О бизнесе

Напомним, Галина – художественный руководитель в Доме моды Валентина Юдашкина, креативный директор бренда детской одежды Yudashkin Kids и совладелица салона красоты Get Ready.

Что касается Get Ready, то мы с моим партнером Анной постоянно на связи в мессенджерах и Zoom. С Домом моды и Yudashkin Kids мы тоже на удаленке, все съемки и кастинги я также организовываю онлайн.

Конечно, пандемия повлияла на рабочие дела. Например, я всегда радовалась тому, что из Гонконга могу добраться на скоростном поезде до Гуанчжоу всего за час, – именно там все наши производства. Но сейчас из-за мер безопасности туда сложно попасть, а контролировать все онлайн тяжело.

Фото: @yudashkin_kids

Но пандемия не повод стоять на месте. Совсем скоро я открываю компанию по фешен-консалтингу в Гонконге, запускаю линию шелковых платков, но пока детали в секрете. В одном можно быть уверенным: как только запустим проект, PEOPLETALK узнает первым.

О Валентине Юдашкине

Напомним, недавно в одном из интервью Валентин признался, что уже четыре года борется с онкологией.

Папа чувствует себя отлично, он в рабочем настроении. На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется.

Об образовании детей

Толя учится в школе, но пока преобладают занятия в Zoom. Два раза в неделю он ходит на теннис, китайский, английский, а дома онлайн занимается русским. Аркаша пока присоединяется к занятиям по английскому, детский сад начнется с сентября.

Фото: @gyudashkinaФото: @gyudashkina

Вечером мы любим вместе смотреть фильмы и читать книги. А я, кстати, еще три раза в неделю занимаюсь ивритом.

О поддержании себя в форме

Спасибо Гонконгу за то, что можно заниматься на улице каждый день, не считая дождливых сезонов, но это всего пара недель. Утром я люблю бегать: либо это обычный бег, либо трейлраннинг по горам 7–10 км. Или занимаюсь хайкингом (пешая ходьба) на 10–15 км. Именно в Китае я открыла для себя этот вид спорта. Потрясающие виды, природа. Мы поднимались на 960 метров в высоту, красота невероятная. Также занимаюсь йогой или пилатесом.

Фото: @gyudashkina

Еще люблю силовые тренировки, но сейчас чаще стала заниматься дома, купила коврик, гантели, резинки.

С детьми выбираемся в воскресенье, когда няня отдыхает. Обожаем ездить на дикий остров поплавать, хайкать по горам вместе, когда началась третья волна, купили велосипеды.

Ну и конечно, питание. Готовлю только полезную еду.

О бьюти-процедурах

С салонными процедурами в Гонконге сложнее, чем в России. Цены здесь очень высокие, поэтому я делаю чистку раз в полгода, маникюр и педикюр раз в месяц, массаж после тренировок, пожалуй, на этом все.