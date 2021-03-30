Зачем советские хозяйки варили куриный бульон с хрустальной пробкой

Об этом секрете советских домохозяек вспоминает оперная певица Галина Вишневская в своей книге «Галина». Ее домработница уверяла, что жесткая «синяя» курица, сваренная с пробкой от графина, сразу становится мягче и вкуснее. Подробности — в материале «Рамблера».

На просторах интернета до сих пор можно найти такой странный на первый взгляд совет. Встречается он и в повести Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы», позже экранизированной Станиславом Говорухиным под названием «Благословите женщину». Там героиня учится готовить у старого повара, который варит курицу «с хрусталем»:

«Никодимыч варил не как-нибудь, а "с хрусталем" для этого служила всегда одна и та же тяжелая граненая, косо оббитая хрустальная пробка... Эту пробку он однажды, в порыве великодушия, подарил Верочке: "Ты молодая, а мне все равно умирать". Она приняла подарок благоговейно и потом всегда, когда случалось варить курицу, клала пробку в кастрюлю...»

Однако назначение пробки не проясняется. Такой совет встречается и в журнале «Работница». Существует несколько основных версий, для чего же при варке куриного бульона нужно было опускать в воду хрусталь. Кстати, это не всегда была пробка от графина — использовали также подвеску от люстры, рюмку и даже граненный стакан.

Согласно первой версии, хрусталь (или стекло) делал мясо мягче, да и курица варилась гораздо быстрее. Таким образом, экономили дрова, если готовили на дровяной печи.

Согласно второй — хрусталь придавал бульону кристальную прозрачность.

Наконец, третья версия гласит, что на самом деле пробка была своеобразным будильником. Когда она начинала стучать по дну кастрюли нужно было убавить огонь — так достигалась идеальная температура для приготовления бульона.

Однако вероятнее всего, такая практика стала следствием ошибки. До революции хрустальную пробку иногда могли положить в отдельную тарелку с порцией бульона для пробы — чтобы проверить степень прозрачности. Так поступали перед подачей блюда в престижных ресторанах и солидных домах.