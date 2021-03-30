Домашняя вечеринка: как отдохнуть и позаботиться о гостях

Как устроить лучшую вечеринку и не отвлекаться от гостей

Фото: «Стильные Кухни» «Стильные Кухни»

Проводить время с самыми близкими любят все — это весело, приятно и заряжает энергией — поэтому мы зовем гостей к себе и сами не отказываемся от приглашений. Но всегда есть нюанс! Хозяйке приходится хорошо потрудиться накануне, и часто так, что на отдых уже не остается физических сил. А веселье на морально-волевых — то еще удовольствие. На самом деле устроить идеальную вечеринку и не свалиться с ног от усталости вполне реально. Рассказываем, что для этого нужно сделать.

Сердце вашего дома

Главное место в доме — это кухня. Сюда мы направляемся сонным утром, чтобы налить первую чашку кофе, днем проверяем, не появилось ли что-то интересное в холодильнике (ну вдруг!), а вечером завариваем тот самый чай с любовью для себя и своих родных. И, конечно, на любой вечеринке все самое интересное происходит на кухне.

Хозяйка вынуждена часто возвращаться по необходимости, а гости нередко вызываются помочь, и в итоге все собираются на кухне, чтобы говорить о важном, спорить, перебивать друг друга и громко смеяться. Если все так, то вовсе не обязательно накрывать большой стол с тремя переменами блюд, а потом искать стулья по соседям, чтобы всем хватило места. Достаточно грамотно организовать пространство.

Планируем кухню

Идеальным решением для шумных вечеринок станет кухня с островом. Причем такой вариант, в отличие, например, от барной стойки, подойдет даже для относительно небольших помещений. К счастью, высокие стойки, как в настоящем баре, ушли в прошлое.

Они занимали много места и были не слишком функциональными — быстро выпить кофе или посидеть за бокалом вина вечером еще можно, а вот есть даже простой бутерброд уже не так удобно. Когда сидишь на высоком стуле, как птичка на жердочке, все время отвлекаешься на то, чтобы держать баланс.

На смену барным стойкам пришли кухонные острова. Их главный плюс в том, что за ними может собраться целая компания. Пока хозяйка заканчивает приготовления — достает закуски, расставляет бокалы и приборы, гости включаются процесс, а не скучают в гостиной в ожидании праздника. При этом места хватает всем, и вечеринка начинается с приходом первых приглашенных, а не в тот момент, когда все наконец соберутся или абсолютно все будет готово.

Остров можно использовать как рабочую поверхность, а под ним организовать дополнительную зону хранения. Сюда же можно вынести варочную панель, мойку или и то, и другое. К острову подойдут полубарные стулья, на которых люди невысокого роста чувствуют себя гораздо увереннее, чем на барных, хотя вряд ли в этом признаются. Не забудьте предусмотреть свес столешницы, чтобы было место для ног.

«Стильные Кухни»

Учесть все особенности помещения и спланировать по-настоящему индивидуальный интерьер помогут профессионалы. Специалисты компании «Стильные Кухни» сначала проводят подробное интервью, чтобы выяснить, как клиенты привыкли использовать пространство, и предложить оптимальное решение. Затем производится замер помещения и создается дизайн-проект. А после остается только дождаться, когда доставят, соберут и подключат бытовую технику.

Еще один плюс — острова смотрятся не так массивно за счет того, что высота столешницы располагается на том же уровне, что и у кухни. Причем в «Стильные Кухни» можно выбрать индивидуальную высоту острова, напольных и навесных шкафов в зависимости от вашего роста, чтобы высоким не пришлось слишком наклоняться, а невысоким, наоборот, — тянуться.

Составляем списки

Заведите два списка: один — для дел, второй для продуктов. Так, вы не упустите ни малейшей детали, а заодно сэкономите массу времени и нервов. Возможно, вы захотите не только убрать дом, но и украсить его в соответствии с темой вечеринки. Когда список перед глазами, проще расставить приоритеты — что нужно сделать в первую очередь, а без чего вполне можно обойтись, если не останется времени. Например, перед приходом гостей достаточно пропылесосить и хорошо проветрить все комнаты, мыть пол при этом совершенно не обязательно — вряд ли кто-то станет пристально рассматривать степень чистоты всех темных углов, а после праздника без уборки точно не обойтись.

Идем по порядку

Если можно что-то сделать заранее — сделайте. Купить все необходимое, выбросить мусор, убрать лишнюю одежду и обувь из прихожей, обжарить шампиньоны, замариновать мясо, помыть фрукты и овощи, подготовить мясную и сырную тарелки — все это не стоит откладывать на последний момент. Перед приходом гостей останется только хорошо выспаться, выбрать наряд, сделать прическу и макияж. Пусть это станет самым важным в этот день. А после можно достать все из холодильника, поставить мясо в духовку, нарезать пару салатов и никуда не торопиться.

«Стильные Кухни»

Если на кухне есть остров, общаться с гостями и готовить несложные блюда можно одновременно. Дизайнеры компании «Стильные Кухни» помогут оптимально использовать пространство и сделать остров не только стильным, но и функциональным элементом интерьера. Места хватит для всех. Кстати, отличным вариантом станет вечеринка с одним главным блюдом, которое можно готовить вместе с гостями, — например, делать роллы, бургеры или канапе, а также смешивать коктейли.

Когда вечеринка затягивается, на помощь придет программа регенерации блюд паром в духовых шкафах Electrolux Intuit, которая позволяет вернуть остывшим блюдам сочность, вкус и аромат и разогреть блюда экологичным способом. Это гораздо безопаснее и вкуснее, чем в микроволновке. Это функция также подойдет для регенерации хлеба, который уже слегка зачерствел и различных запеканок. Можно подогреть сервированные блюда прямо в тарелках сразу на нескольких уровнях и подать на стол к приходу опоздавших гостей. Блюда будут такие же сочные и ароматные, как свежеприготовленные.

Финальная уборка

Оставлять самой себе гору немытой посуды на следующий день — не самое лучшее решение. Если вечеринка удалась, а гости разошлись только под утро, проще вызвать клининг. А с посудой поможет справиться посудомоечная машина Electrolux с подъемной корзиной. Она не только сэкономит время и воду, но и поможет сберечь красоту рук и здоровье поясницы, ведь к ней не придется лишний раз наклоняться, чтобы наполнить, а потом разгрузить.

Более того, вам не нужно ждать утра, чтобы запустить мойку. Включайте мойку в любое удобное время и отправляйтесь спать. Автоматические программы сами настроят длительность и интенсивность мойки в зависимости от степени загрязнения посуды, а технология AirDry — автоматическое открывание двери. Ведь так приятно после вечеринки никуда не спешить!

«Стильные Кухни»