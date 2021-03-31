Вещи, которые смывают в унитаз лишь горе-хозяйки

Многие люди выбрасывают в унитаз любой мусор, оказавшийся под рукой, даже не подозревая о том, как эта привычка вредит сантехнике и провоцирует засоры. Подробнее о вещах, которые нужно отравлять исключительно в мусорное ведро - в материале "Рамблера".

Бумажные полотенца

Вопреки распространенному мнению, бумажные полотенца имеют более плотную структуру, чем туалетная бумага. Из-за этого им куда сложнее раствориться в воде.

Волосы с расчески

Расчесав шевелюру, хозяйки нередко выбрасывают волосы в унитаз. И очень зря: ведь спутанные волосы легко прилипают к остальным предметам, смытым по глупости ранее, что точно приведет к засору.

Женские средства личной гигиены

Прокладки и тампоны обладают впитывающим свойством. Попав в воду, они разбухнут, увеличатся в размере и будут мешать потоку воды пройти.

Ватные палочки

Они не могут раствориться в воде, а вот накопиться и застрять в трубе - запросто.

Еда