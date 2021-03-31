Почему в доме появляется плесень и как от неё избавиться

Черный налет на стенах и других поверхностях знаком многим. Основная опасность плесени заключается в том, что она не только плохо выглядит, но и негативно влияет на здоровье людей. "Рамблер" выяснил, как избавиться от грибка.

Основная причина плесени – излишняя влажность и сырость в квартире. Самый эффективный метод борьбы с плесенью – это налаживание системы вентиляции, поддерживать дом в должном состоянии куда проще, чем удалить плесень навсегда. Споры грибка присутствуют в каждом жилище, но разрастаются при определенных условиях.

Токсичность плесени для человека научно доказана. Абсолютно у всех начинаются проблемы с легкими, обостряются аллергии, ухудшается сон и появляется головокружение. В наиболее худших вариантах плесень становится причиной появления астмы, бронхита и пневмонии.

Как убрать плесень

Самый эффективный способ борьбы с плесенью – использование химических средств, чтобы удалить плесень с поверхности.

Основное действующее вещество отбеливателя делает его наиболее эффективным средством, спасающим практически от всех видов плесени.

Также можно использовать уксус, лимонную кислоту и соду для борьбы с грибковым налетом. Перекись водорода и нашатырный спирт справятся с черными пятнами, при этом вещества опасны для вдыхания.

Смесь перекиси водорода, борной кислоты и уксуса – самое популярное народное средство, но самым безопасным считается масло чайного дерева, лавандовое и розмариновое масла, а также экстракт грейпфрутовых косточек.

Профилактика плесени

Для профилактики появления грибка, необходимо постоянно проветривать помещение и периодически обрабатывать поверхности, где уже появлялась плесень.