Ученый перечислил опасные для человека комнатные растения

Некоторые комнатные растения могут содержать ядовитые вещества, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить их свойства, заявил младший научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В числе наиболее популярных представители семейства ароидных — спатифиллум, антуриум, монстера, алоказия, а также семейства молочайных, в частности, рождественская звезда, все части которой содержат млечный белый ядовитый сок», — перечислил специалист.

Аленкин добавил, что есть растения с плодами, которые нужно держать подальше от детей и животных.

По словам ученого, люди, страдающие проблемами с дыханием, должны воздержаться от заведения папоротников. У этих растений в определенный момент споры начинают летать в воздухе и могут привести к ухудшению состояния.