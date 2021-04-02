Для чего пригодятся носки, у которых пропала пара

Хотя бы раз в жизни это случается с каждым - один носок бесследно пропадает. Однако это не повод грустить, ведь даже носкам без пары можно найти отличное применение. Подробнее - в материале "Рамблера".

Полировка поверхностей

Мягкий махровый носок идеально подойдет для нанесения защитного воска на поверхность мебели, а также для полировки изделий из серебра, меди или олова. Мало того, что носок крайне удобен в использовании, он практически не оставляет ворса.

Заледеневшие "дворники"

Чтобы защитить щетки стеклоочистителя автомобиля от наледи, просто наденьте на них носки и оставьте на ночь. Главное правило - не прижимать "дворники" к стеклу, ведь отодрать замерзшую ткань от стекла будет крайне непросто.

Ароматическое саше