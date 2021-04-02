Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Для чего пригодятся носки, у которых пропала пара

Мира Маркина
6 часов назад
Хотя бы раз в жизни это случается с каждым - один носок бесследно пропадает. Однако это не повод грустить, ведь даже носкам без пары можно найти отличное применение. Подробнее - в материале "Рамблера".

Полировка поверхностей

Мягкий махровый носок идеально подойдет для нанесения защитного воска на поверхность мебели, а также для полировки изделий из серебра, меди или олова. Мало того, что носок крайне удобен в использовании, он практически не оставляет ворса.

Заледеневшие "дворники"

Чтобы защитить щетки стеклоочистителя автомобиля от наледи, просто наденьте на них носки и оставьте на ночь. Главное правило - не прижимать "дворники" к стеклу, ведь отодрать замерзшую ткань от стекла будет крайне непросто.

Ароматическое саше

Чтобы придать постельному белью или полотенцам приятный аромат, положите на полку с вещами носки с ватой, пропитанной любимым эфирным маслом. В носки также можно насыпать сухие душистые травы вроде мяты, базилика или лепестков роз.
Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители