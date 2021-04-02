Против всех проблем: все способы использовать пищевую соду

– Чтобы хорошо вымыть овощи и фрукты, налейте в миску 2-3 л воды. Добавьте в неё 3 столовых ложки соды и смоченной в растворе губкой потрите плоды, а затем ополосните их под проточной водой.

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– Щепотка соды, добавленная при варке капусты, поможет максимально сохранить витамины.

– Чай или кофе станут особенно ароматными, если в воду для заваривания (1 л) вы положите 1 чайную ложку соды.

– Фрукты и ягоды при варке варенья станут менее кислыми, если на 1кг добавить щепотку соды. Это позволит ещё и сэкономить сахар.

– Если вам кажется «подозрительным» запах рыбного филе, замочите его в растворе из 1 л воды и 2 столовых ложек соды и на час поставьте в холодильник. После этого промойте рыбу под проточной водой и приготовьте.

– Жесткий кусок мяса натрите содой и на 3-5 часов положите в холодильник. Потом промойте его и приготовьте – так продукт получится чрезвычайно нежным.

– Чтобы омлет получился очень пышным, на каждые 3 яйца добавьте 0,5 чайной ложки соды.

– Дрожжи можно заменить смесью соды и лимонной кислоты, взятых в равных частях. Добавьте в тесто столько смеси, сколько должно быть дрожжей, и не ждите, пока оно поднимется, – сразу выпекайте.

– Запах чеснока или рыбы с рук убрать просто: потрите руки 2 чайными ложками соды и смойте.

– Неприятно пахнущее мусорное ведро сначала вымойте под проточной водой, а затем протрите губкой, смоченной в содовом растворе.