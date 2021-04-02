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Вещи в доме, высасывающие энергию

Александра Нечаева
1 час назад
Говорят, каждая вещь имеет свою энергетику. И не всегда хорошую. Некоторые предметы, которые мы храним дома, по мнению последователей фен-шуй, буквально высасывают энергию из хозяев. О том, от каких вещей следует избавиться, чтобы почувствовать прилив сил, читайте в материале “Рамблера”.

Засушенные растения

Избавьтесь от сухих букетов роз и других увядших растений в вазах. Считается, что засушенные цветы в доме притягивают болезни.

Сувениры и декоративные элементы из ракушек, шкур и костей животных

По сути, это все — останки погибших живых существ, которые точно не добавят дому счастья и благополучия. Напротив, говорят, что они отнимают силы у живых.

Посуда со сколами и сломанные вещи

Согласно поверьям, эти предметы притягивают разного рода несчастья, болезни и беды. Так что без сожаления расставайтесь с вещами, которые свое уже отслужили. Так вы освободите место для чего-то хорошего и нового.

Пейзажи со стоячими водоемами

Оказывается, что такие водоемы, как, например, озеро или пруд символизируют застой жизненной энергии. Лучше выбрать картину с изображением реки, ручья или водопада, которые постоянно находятся в движении, а значит, энергия в них никогда не иссякнет.
Дом и сад,
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