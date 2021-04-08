Три детали жилья, которые расскажут все о хозяйке

Атмосфера, царящая в доме, может рассказать о его хозяйке больше, чем ее социальные сети. На какие мелочи в убранстве следует обратить внимание, чтобы "разгадать" человека, разбирался "Рамблер".

Идеальный порядок

Как ни странно, разбросанные вещи еще не свидетельствуют о том, что человек неряха. А вот если в доме царит излишняя чистота, это может указывать на тревожность хозяйки. Испытывая сильный стресс, многие люди по умолчанию повторяют манипуляции по уборке, так как это дает им чувство контроля в период хаоса.

Гламурные предметы интерьера

Роскошные люстры, подушки в перьях, вызывающие картины - все это, по мнению психологов, может указывать на то, что хозяйка чрезмерно зависит от мнения окружающих. Вместе с тем, для нее важно следовать модным веяниям и представать перед людьми в безупречном свете.

Изобилие растений