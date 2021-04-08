Дачникам рассказали, какие действия вредят урожаю

Работа на дачном участке отнимает много сил и времени. Новички и опытные садоводы допускают одни и те же ошибки из года в год. Напрасный труд вредит не только здоровью людей, но и растениям.

Перекапывание почвы — обязательный пункт в подготовке участка у каждого садовода. Из плюсов: обогащение земли кислородом и препятствие распространению сорняков. Однако глубокая перекопка разрушает естественную среду микроорганизмов, что вредно для растений.

«Если глинистая, то, перекапывая грядки, вы достаете снизу суглинок, который мешает в дальнейшем растениям добывать кислород», — советует «Домашний очаг».

Для подготовки почвы предостаточно простого рыхления верхнего слоя земли.

Частый полив маленьким объемом воды также может навредить растениям. Поливать нужно обильно исключительно сухую землю. В противном случае грядки покроются коркой, корни перестанут получать питание, а в почве образуется грибок.

Воплотить мечту о красивом саде с цветами и ягодами может помешать высаживание слишком взрослых саженцев.

«Взрослые саженцы 3 5 лет будут болеть дольше, чем молодые. Считается, что ровно столько лет, сколько им было на момент посадки», — отмечают эксперты по садоводству.