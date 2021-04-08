Садоводы рассказали, какие действия и привычки убивают урожай

Эксперты по садоводству рассказали изданию "Домашний очаг", какие действия вредят урожаю.

Так, перекапывание почвы является обязательным пунктом при подготовке участка. Таким образом земля насыщается кислородом, а сорняки не могут распространяться. Но глубокая перекопка разрушает естественную среду микроорганизмов. А это может оказаться вредным для растений.

"Если глинистая, то, перекапывая грядки, вы достаете снизу суглинок, который мешает в дальнейшем растениям добывать кислород", — рекомендует "Домашний очаг".

Растениям может навредить и частый полив маленьким объемом воды. Важно, что поливать нужно небольшим объемом воды исключительно сухую землю. Иначе корни перестанут получать питание, в почве образуется грибок, грядки покроются коркой.

Красивый сад можно вырастить, высаживая взрослые саженцы.

"Взрослые саженцы 3 5 лет будут болеть дольше, чем молодые. Считается, что ровно столько лет, сколько им было на момент посадки", — объясняют эксперты по садоводству.