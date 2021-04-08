Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Садоводы рассказали, какие действия и привычки убивают урожай

Диана Товсепова
1 час назад
Эксперты по садоводству рассказали изданию "Домашний очаг", какие действия вредят урожаю.
Так, перекапывание почвы является обязательным пунктом при подготовке участка. Таким образом земля насыщается кислородом, а сорняки не могут распространяться. Но глубокая перекопка разрушает естественную среду микроорганизмов. А это может оказаться вредным для растений.
"Если глинистая, то, перекапывая грядки, вы достаете снизу суглинок, который мешает в дальнейшем растениям добывать кислород", — рекомендует "Домашний очаг".
Растениям может навредить и частый полив маленьким объемом воды. Важно, что поливать нужно небольшим объемом воды исключительно сухую землю. Иначе корни перестанут получать питание, в почве образуется грибок, грядки покроются коркой.
Красивый сад можно вырастить, высаживая взрослые саженцы.
"Взрослые саженцы 3 5 лет будут болеть дольше, чем молодые. Считается, что ровно столько лет, сколько им было на момент посадки", — объясняют эксперты по садоводству.
Привычка сжигать траву также может лишить вас урожая. Это зачастую становится причиной пожаров, а при нагреве верхнего слоя почвы погибает полезная микрофлора, помогающая растениям противостоять болезням. При этом гибнут и полезные насекомые.
Ранее "Рамблер" сообщал о вещах в доме, высасывающих энергию.
Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители