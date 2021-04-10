Россиянам напомнили о новых правилах для шашлыка

Спасатели напомнили россиянам о новых правилах перед наступлением шашлычного сезона. Как сообщает РЕН ТВ, с этого года в силу вступили новые требования пожарной безопасности. Теперь мангалы и жаровни следует располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек.

Использование отрытого огня не запрещается, но оставлять его без присмотра нельзя. Самое важное — огонь должен находиться в 100 метрах от хвойного леса и молодняка, а от лиственного леса — в 30 метрах. Кроме того, сжигать листья, солому, траву, различный мусор можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки.

Прилегающие территории в районе 10 метров необходимо очистить от воспламеняемых материалов, сухой травы и валежника. Генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов рассказывал , что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров.