Как справиться с запахом и пятнами от пота на одежде без стирки

Избавить вещи от запаха пота и загрязнений, разумеется, быстрее и проще всего, постирав их. Но что делать, если стирка по какой-либо причине невозможна? “Рамблер” делится секретами, с помощью которых можно довольно легко справиться с неприятным запахом и грязью на одежде.

Проветривание

Неприятные запахи, “поселившиеся” на одежде можно попробовать выветрить. Повесьте вещи на плечики и развесьте их на свежем воздухе или на балконе.

Сода

С пятнами от пота на одежде легко справится обычная сода. Необходимо ее смешать с водой, чтобы получилась густая паста. Вещь, которую вы собираетесь почистить, нужно вывернуть наизнанку и обработать загрязненные участки пастой из соды, смешанной с водой. Ждем полного высыхания пасты, а после просто аккуратно очищаем ее с одежды. Следов от пота не останется, неприятного запаха тоже.

Водка

Нейтрализовать неприятный запах и разводы от пота на одежде можно, приготовив водочный раствор. Для этого надо смешать 6 частей водки с 1 частью воды и распылить на загрязненные зоны с помощью пульверизатора. От разводов и запаха пота не останется и следа.

Кофе