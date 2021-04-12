Своими советами с читателями WomanHit.ru поделилась таролог и парапсихолог Саона.
Ромашка
В комнате разложите в разные места сухие цветки ромашки. Приготовьте ромашковый настой, разбавьте его водой и вымойте окна и двери, чтобы не допустить попадания нежелательной энергии.
Метла
Веник или метла — символ очищения. Веник, помещенный у двери спальни или дома, блокирует проникновение негативных духов.
Благовония или аромамасла
От агрессивного воздействия извне и негативных энергий защитят эфирные масла
можжевельника, лаванды, кедра, апельсина, лимона, чайного дерева. Применяйте для аромалампы. Аромапалочки (гвоздика, сандал, эвкалипт) очистят пространство спальни от негатива.
Кристаллы
Четыре кристалла — это минимальное количество, необходимое для создания круга защиты. Разместите их у окон и дверей, можно положить под подушку. Используйте горный хрусталь, розовый кварц, цитрин.
Базилик
В спальне, где на подоконнике растет эта пряная трава, никогда не возникнет конфликт на пустом месте.
Кактус
Кактусы защищают от энергетических вампиров и вмешательства третьих лиц и недоброго взгляда в сторону ваших отношений.