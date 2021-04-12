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Какие вещи нужно держать в спальне, чтобы сохранить гармонию в отношениях

WomanHit.ru
15 часов назад
Своими советами с читателями WomanHit.ru поделилась таролог и парапсихолог Саона.

Ромашка

В комнате разложите в разные места сухие цветки ромашки. Приготовьте ромашковый настой, разбавьте его водой и вымойте окна и двери, чтобы не допустить попадания нежелательной энергии.

Метла

Веник или метла — символ очищения. Веник, помещенный у двери спальни или дома, блокирует проникновение негативных духов.

Благовония или аромамасла

От агрессивного воздействия извне и негативных энергий защитят эфирные масла можжевельника, лаванды, кедра, апельсина, лимона, чайного дерева. Применяйте для аромалампы. Аромапалочки (гвоздика, сандал, эвкалипт) очистят пространство спальни от негатива.

Кристаллы

Четыре кристалла — это минимальное количество, необходимое для создания круга защиты. Разместите их у окон и дверей, можно положить под подушку. Используйте горный хрусталь, розовый кварц, цитрин.

Базилик

В спальне, где на подоконнике растет эта пряная трава, никогда не возникнет конфликт на пустом месте.

Кактус

Кактусы защищают от энергетических вампиров и вмешательства третьих лиц и недоброго взгляда в сторону ваших отношений.
Дом и сад,
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