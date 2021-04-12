Россиянам грозят штрафы за заборы на дачных участках

Член ассоциации юристов России Александра Обрывко в беседе с РИА Новости заявила, что дачникам грозят штрафы за чрезмерно высокие заборы, которые препятствуют поступлению света на соседские участки.

По словам специалиста, многие владельцы загородных домов хотят оградить свой участок от посторонних людей и шума, однако рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2-1,8 метра. При этом ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.

Если же соседи пожалуются на слишком высокий забор, дачника могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Вдобавок к этому, суд обяжет его демонтировать ограду. Данная мера распространяется только на заборы между соседскими участками. При взаимном согласии собственников соседних участков возможна установка ограждений других типов или вовсе их отсутствие.