Приходить без предупреждения: раскрыты иллюзии хозяев съемных квартир

У московских арендодателей есть целый ряд неверных представлений, связанных с правилами сдачи жилья: так, 35 процентов из них полагают, что могут приходить в сдаваемые квартиры без согласования с жильцами, 58 процентов считают нормальным проверять качество уборки помещений и делать замечания.
Как выяснили специалисты, треть московских арендодателей уверены в законности визитов в сдаваемые квартиры без предупреждения жильцов, более половины готовы проверять чистоту помещений и высказывать претензии арендаторам, 18 процентов наймодателей, запирающих одну из комнат, считают возможным активно использовать ее по своему усмотрению.
Еще 15 процентов хозяев уверены в бесполезности и обременительности заключения письменного договора найма.
«При заключении договора найма арендодатель передает свои права владения и пользования квартирой нанимателю. Посещение жилья без согласования с квартиросъемщиком — это нарушение конституционных прав гражданина на неприкосновенность частной жизни», — предупреждают риелторы.
Что касается качества уборки — в период найма арендатор несет ответственность за переданное ему в пользование чужое имущество, но собственник не имеет права устраивать проверки.
«Сдавая квартиру, владелец передает ее арендатору целиком и не имеет права использовать одну из комнат, когда вздумается, жить в ней или вселять кого-то — это противозаконно, — добавляют в «ИНКОМ»
. — И чтобы прийти в закрытую комнату, например, за вещами, придется беспокоить нанимателя, поэтому в данном случае действует общее правило — согласовывать визиты».
Эксперты рекомендуют хозяевам и квартиросъемщикам составлять подробный договор найма. В нем должны быть прописаны все нюансы, интересующие обе стороны сделки, — это поможет избежать неловких ситуаций и конфликтов.
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