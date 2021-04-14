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Приходить без предупреждения: раскрыты иллюзии хозяев съемных квартир

Анна Арсеньева
8 часов назад
Московские арендодатели поделились своими представлениями о сдаче жилье. Как рассказали риелторы агентства "ИНКОМ-Недвижимость", 28% из них убеждены, что можно приходить в квартиру, не согласовав это с жильцами.
Приходить без предупреждения: раскрыты иллюзии хозяев съемных квартир
Фото: РамблерРамблер
58% опрошенных считают, что нормально проверять качество уборки в сдаваемом жилье и делать замечания. По мнению риелторов, арендатор несет ответственность за переданное ему в пользование имущество, но при этом собственник не имеет права устраивать проверки.
15% арендодателей не видят смысла в заключении письменного договора найма. Однако эксперты уверены, что он необходим. Желательно прописать в документах все нюансы, чтобы в будущем избежать конфликтов:
"При заключении договора найма арендодатель передает свои права владения и пользования квартирой нанимателю. Посещение жилья без согласования с квартиросъемщиком — это нарушение конституционных прав гражданина на неприкосновенность частной жизни".
Дом и сад,Инком-Недвижимость,
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