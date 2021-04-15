Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на даче

Граждане, имеющие загородные дома, могут легко получить штраф, если не будут знать о простых правилах, которые нельзя нарушать.

О них рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, самым простым способом получения штрафа на собственной даче является сжигание мусора или разведение костра в ситуации, когда для этого не приспособлен участок.

Примечательно, что заметить нарушение и выписать на его основании штраф, сотрудник МЧС сможет даже через забор и без присутствия полицейских.

Если же ограждение на участке будет слишком глухим или высоким — таким, что оно будет бросать большую тень на территорию соседа, то и в этом случае дачнику придётся платить штраф.

Также, как отметил юрист, на даче запрещена посадка деревьев слишком близко к ограде. За это сотрудники правопорядка также могут выписать штраф и предписать вырубку посаженных деревьев.

Кроме этого, по словам специалиста, в законодательстве существует запрет на закапывание неразлагаемых отходов, а также на разведение крупного рогатого скота без согласия соседей и превышение добычи воды без соответствующей лицензии.