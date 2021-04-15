Дачники, даже находясь на своей территории, могут попасть под штрафы. Какие именно действия являются незаконными, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе в агентством "Прайм"

Нельзя сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, который не оборудован для этого. За это можно получить "достаточно серьезный" штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

"Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор",

- прокомментировал эксперт.

За закапывание на участке неразлагаемых отходов может последовать штраф от одной до двух тысяч рублей.

Также следует запомнить, что запрещено рубить деревья.

"Если вы занимаетесь незаконной вырубкой леса, то вам грозит не только штраф, но и вполне реальный срок — так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую".

Грозит разбирательствами и "прирезка".

"Так, если вы, например, прирежете себе чью-то землю, то даже, если там ничего не росло, а вы это засеяли, вам грозит ответственность в соответствии с российским законодательством",

- рассказал эксперт.

Запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии.

Установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев считается частым нарушением. Эксперт напомнил, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров, — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. За это возможен штраф или предписание их вырубить.

Разведение на дачах крупного рогатого скота карается штрафом или даже запретом.

"В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались",