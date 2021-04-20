Вещи, при покупке которых можно хорошо сэкономить

Чтобы обустроить пространство вокруг себя, необязательно выкидывать тысячи рублей. Подробности — в статье «Рамблера». Магазины «тысячи мелочей» иногда действительно бывают полезными, если знать, что именно брать.

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Посуда

Сразу оговоримся, что на кастрюлях и сковородках экономить не стоит — от них зависит качество еды. Зато симпатичные стеклянные бокалы, чашки и тарелки, а также керамические кружки необязательно приобретать с наценкой. Такие вещи всегда бьются одинаково часто и постоянно требуют замены. К тому же дорогая посуда не всегда подходит для мытья в посудомоечной машине.

Кухонные мелочи

Вафельные полотенца, фольга, губки, салфетки, рукава для запекания, разделочные доски — все эти вещи расходуются, пачкаются и портятся очень быстро. Так что просто нет смысла отдавать за них солидные суммы. Бюджетные полотенца можно спокойно стирать хоть каждый день и не переживать, что в очередной раз случайно поставили жирное пятно или прожгли ткань. Разделочные доски при активном использовании в любом случае очень быстро потеряют парадный вид, а недорогие пластиковые мыть гораздо проще.

Солевые батарейки

Пальчиковые и мизинчиковые, они незаменимы, особенно если ваши дети (или вы сами) обожают игрушки на батарейках. Ведь вы вряд ли сможете заряжать аккумуляторные так часто. Тем более, что срочная потребность заменить батарейки часто возникает неожиданно.

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