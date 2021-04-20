Женщина показала способ восстановить антипригарное покрытие сковороды

Для начала женщина помыла сковороду мягкой стороной губки с моющим средством. Затем дала посуде высохнуть, поставила ее на плиту, разогрела до появления пара и засыпала все ее дно солью. Через некоторое время блогер стряхнула со сковороды остатки соли и протерла ее влажным бумажным полотенцем. После этого она полила посуду маслом, разбила на нее яйцо и показала, что оно не пригорает.