Правда ли, что некоторым людям не суждено разбогатеть

Многие задумываются о том, что влияет на финансовое благополучие. Возможно, бедность "вшита" в некоторых из нас генетически? "Рамблер" разобрался в этом подробнее.

Российский психолог и бизнес-тренер Наталья Грэйс написала об этом целую книгу, в которой объяснила, почему одним суждено стать успешными, а другие навсегда останутся в зоне среднего достатка.

Менталитет

По мнению автора, все начинается с малого. Например, с наших установок и взглядов на жизнь. Пока один человек будет переклеивать старые обои даже с маленьким бюджетом и стараться всячески сделать свою жизнь красивее, комфортнее и лучше, другой будет жить в неизменном интерьере с прохудившимся диваном и множить грязь.

"Грязь — это проявление не безденежья, а менталитета. А поскольку грязь и нищета — соседи, то и нищета — это своеобразный менталитет. Нищета находится в немытой голове".

Мещанство

Можно сказать, что в современном понимании мещанство — это система жизненных ценностей. Для мещанина характерна мелочность, скупость и бесконечное стремление обладать вещами.

Автор считает, что люди, которые оставляют вещи на черный день и не позволяют себе чем-то новым и дорогим как раз относятся к этому типу. Все дело в том, что такие люди живут ожиданием будущего, которое никогда не наступает. Чтобы перестать быть бедным, нужно принять реальность и начать менять ее, а не мечтать.

Программирование

Многие родители программируют своих детей на бедность, это связь поколений. Грязь и нищета подавляют человека, привычный вид убогой обстановки программирует быть неудачником. Можно возразить, что ненависть к нищете стимулирует некоторых людей развиваться и зарабатывать деньги, но куда большее количество людей ломается под непосильным бременем бедности.