Предметы в доме, которые притягивают негативную энергию по фэншуй

Люди склонны обрастать вещами и копить хлам. Согласитесь, далеко не все вещи в доме используются постоянно. "Рамблер" выяснил, какие предметы притягивают негативную энергию в дом.

Старая одежда

Каждый предмет обладает своей энергией, и заношенная одежда имеет свойство поглощать энергию вашу. По мнению экспертов, одежда может впитать определённый негатив и "источать" его прямо с вешалки. Поэтому необходимо чаще проветривать и избавляться от вещей, которые вы уже не носите.

Сухие и искусственные цветы

Увядшие цветы не принесут в дом ничего хорошего, просто потому что они уже умерли. А искусственные цветы просто нарушают энергетический баланс.

Мебель б/у

Старайтесь пользоваться только той мебелью, которую вы купили сами. Если у мебели был другой владелец, то в вашем доме оказывается чужая энергия. Но никто не знает, насколько хорошим был этот человек.

Зеркала