Предметы в доме, которые притягивают негативную энергию по фэншуй

Люди склонны обрастать вещами и копить хлам. Согласитесь, далеко не все вещи в доме используются постоянно. "Рамблер" выяснил, какие предметы притягивают негативную энергию в дом.
Старая одежда
Каждый предмет обладает своей энергией, и заношенная одежда имеет свойство поглощать энергию вашу. По мнению экспертов, одежда может впитать определённый негатив и "источать" его прямо с вешалки. Поэтому необходимо чаще проветривать и избавляться от вещей, которые вы уже не носите.
Сухие и искусственные цветы
Увядшие цветы не принесут в дом ничего хорошего, просто потому что они уже умерли. А искусственные цветы просто нарушают энергетический баланс.
Мебель б/у
Старайтесь пользоваться только той мебелью, которую вы купили сами. Если у мебели был другой владелец, то в вашем доме оказывается чужая энергия. Но никто не знает, насколько хорошим был этот человек.
Зеркала
Разбитые, треснутые или запачканные зеркала не сулят домочадцам ничего хорошего. Когда они повреждены, то становятся аккумуляторами негатива. Старайтесь содержать зеркала в чистоте и бережно с ними обращаться.