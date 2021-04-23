Как избавиться от пятен при помощи уксуса

Закупка бытовых средств для уборки – значительная статья расходов. Вдобавок к этому, даже дорогостоящие средства не всегда помогают избавиться от едких пятен. Однако исправить положение способен уксус. Подробнее о том, как и для чего его можно использовать – в материале "Рамблера".
Подтеки на лейке для душа
Наполните уксусом пластиковый пакет, окуните в него лейку для душа, завяжите и оставьте на ночь. Утром протрите лейку влажной тряпкой. Она будет выглядеть как новая!
Налет на посуде
На стаканах и другой стеклянной посуде нередко оседает налет, который невозможно оттереть водой и мылом. Для того, чтобы избавиться от него, добавьте в емкость с водой немного белого уксуса и замочите в ней посуду с налетом. Другой вариант – капните уксус на тряпку и протрите ей пятна, после чего ополосните посуду.
Грязь на жалюзи
Налейте немного уксуса в миску (1:1), а на руку наденьте ненужный носок. Опустите руку в уксус и протирайте пластинки жалюзи по очереди. Этот способ менее энергозатратный, чем снимать жалюзи целиком и мыть их в воде.