Как избавиться от пятен при помощи уксуса

Закупка бытовых средств для уборки – значительная статья расходов. Вдобавок к этому, даже дорогостоящие средства не всегда помогают избавиться от едких пятен. Однако исправить положение способен уксус. Подробнее о том, как и для чего его можно использовать – в материале "Рамблера".

Подтеки на лейке для душа

Наполните уксусом пластиковый пакет, окуните в него лейку для душа, завяжите и оставьте на ночь. Утром протрите лейку влажной тряпкой. Она будет выглядеть как новая!

Налет на посуде

На стаканах и другой стеклянной посуде нередко оседает налет, который невозможно оттереть водой и мылом. Для того, чтобы избавиться от него, добавьте в емкость с водой немного белого уксуса и замочите в ней посуду с налетом. Другой вариант – капните уксус на тряпку и протрите ей пятна, после чего ополосните посуду.

Грязь на жалюзи