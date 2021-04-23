Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Как избавиться от пятен при помощи уксуса

Мира Маркина
22 часа назад
Закупка бытовых средств для уборки – значительная статья расходов. Вдобавок к этому, даже дорогостоящие средства не всегда помогают избавиться от едких пятен. Однако исправить положение способен уксус. Подробнее о том, как и для чего его можно использовать – в материале "Рамблера".
Как избавиться от пятен при помощи уксуса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подтеки на лейке для душа

Наполните уксусом пластиковый пакет, окуните в него лейку для душа, завяжите и оставьте на ночь. Утром протрите лейку влажной тряпкой. Она будет выглядеть как новая!

Налет на посуде

На стаканах и другой стеклянной посуде нередко оседает налет, который невозможно оттереть водой и мылом. Для того, чтобы избавиться от него, добавьте в емкость с водой немного белого уксуса и замочите в ней посуду с налетом. Другой вариант – капните уксус на тряпку и протрите ей пятна, после чего ополосните посуду.

Грязь на жалюзи

Налейте немного уксуса в миску (1:1), а на руку наденьте ненужный носок. Опустите руку в уксус и протирайте пластинки жалюзи по очереди. Этот способ менее энергозатратный, чем снимать жалюзи целиком и мыть их в воде.
Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители